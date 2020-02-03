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  3. Çin İstanbul Başkonsolosu duyurdu! İşte koronavirüste son durum

Çin İstanbul Başkonsolosu duyurdu! İşte koronavirüste son durum

Çin İstanbul Başkonsolosu duyurdu! İşte koronavirüste son durum

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei yaptığı son dakika açıklamasında “Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 362’ye ulaştı. 17 bin 335 kişide koronavirüs sebebi şüphesi bulunuyor. Hastanelerden taburcu olanların sayısı ise 21 bin 558” dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, Wuhan'da başgösteren corona virüsü salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Wei'nin açıklamalarına göre, Şimdiye kadar tespit edilen vaka 17.335 oldu. Virüse yakalandığından şüphelenilenlerin sayısı ise 21.558.

Hastalık nedeniyle 362 kişi hayatını kaybederken, 521 kişi de taburcu edildi. 

SARS benzeri corona virüsü Çin'e bağlı Hong Kong ve Tayvanla birlikte 24 ülkede daha görüldü. 

Çin dışında ilk ölüm Filipinlerde gerçekleşti. Hayatını kaybeden hastanın Wuhan'dan gelen bir Çinli olduğu belirtildi.


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