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  3. Çin, ikinci dalgaya teslim oldu: Koronavirüsün çıktığı halin yöneticisi kovuldu
15 Haziran 2020 Pazartesi 11:39 | Son Güncelleme:

Çin, ikinci dalgaya teslim oldu: Koronavirüsün çıktığı halin yöneticisi kovuldu

Çin, ikinci dalgaya teslim oldu: Koronavirüsün çıktığı halin yöneticisi kovuldu

Çin'de ikinci koronavirüs dalgasına sebep olduğu düşünülen ve başkent Pekin'in kuzey bölgesinin gıda ihtiyacını karşılayan Şinfadi Hali'nin yöneticisi, görevini ihmal ettiği gerekçesiyle kovuldu.

Çin’in başkenti Pekin’de ikinci koronavirüs dalgasının ortaya çıkmasının ardından 10 yerleşim yerinin daha karantinaya alındığı bildirildi.

Aksam.com.tr’nin South China Morning Post’tan aktardığı habere göre, bir gıda pazarında ortaya çıkan koronavirüsten dolayı yalnızca bir gün içerisinde 36 yeni vaka görülmesinin ardından tedbirler artırıldı.

Pekin’in kuzey bölgelerinin tüm meyve, sebze ve et ihtiyacını karşılayan 107 hektarlık alan üzerine kurulu Şinfadi Hali, büyüklüğü, ürün çeşitliliği ve aynı anda hizmet verdiği insan yoğunluğu sebebiyle koronavirüs sürecinde büyük bir tehdit oluşturuyor.

Yaklaşık 55 gündür koronavirüs vakası görülmeyen Pekin’de virüsün tekrar ortaya çıkmasına sebep olan Şinfadi Hali kapatılırken, pazarın yöneticisi Zhang Yuelin ise görevini ihmal ettiği gerekçesiyle kovuldu.

Şimdiye dek Şinfadi Hali’nde çalışanların yaklaşık yüzde 70’ine (6 bin kişi) koronavirüs testi yapıldığı ve hepsinin negatif çıktığı bildirildi.

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