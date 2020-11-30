Çin 'içişlerimize karışmayın' dedi ve 4 ABD'li hakkında yaptırım kararı alındı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, bugün yaptığı açıklamada Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne (HKSAR) müdahale ettiği için 4 ABD'liye yaptırım uygulanacağını açıkladı ve ABD'ye 'Çin'in içişlerine karışmayı bırakma' çağrısında bulundu.



Sputnik'in haberine göre, Çin yönetimi, Ağustos ayında da Hong Kong'la ilişkilerle ilgili 'şok edici kayıtları bulunan' 11 ABD'li yetkiliye de yaptırım uygulamıştı.

ABD, Hong Kong'daki batı yanlısı eylemlere destek açıklamasında bulunmuştu ve eylemlerin liderleriyle resmi ilişkiler kurmuştu.

'Evimde yığınla nakit para var çünkü banka hesabım yok'

Hong Kong lideri Carrie Lam de, ABD yaptırımları nedeniyle temel bankacılık hizmetlerinden mahrum bırakıldıkları için maaşlarını nakit olarak aldıklarını söyledi:

"Her gün her şey için nakit kullanıyorum. Evimde yığınla nakit para var çünkü hükümet banka hesabım olmadığı için maaşımı nakit ödüyor."

Carrie Lam ayrıca, "Önünüzde Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin kendisine hiçbir bankacılık hizmeti sunulmayan bir baş yöneticisi oturuyor" ifadelerini kullandı.