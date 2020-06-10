10 Haziran 2020 Çarşamba 22:49 | Son Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Çunying: Otoparktan virüs çıkarmak saçma!
Harvard'da yapılan araştırma kapsamında Kovid-19'un, 2019 eylül ayı itibarıyla yayılmaya başladığı ifade edildi.
Dr. John Brownstein, Vuhan'daki hastanelerin çevresindeki trafiğe yönelik uydu görüntülerini incelediğini belirterek, "Otoparkların sürekli dolu olması ve internette öksürük gibi belirtilerin aranması, Vuhan'da bir şeylerin olduğunu gösteriyor" dedi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Çunying, "Trafik hacmi gibi yüzeysel gözlemlerle bu sonuca varmak inanılmaz saçma" dedi.