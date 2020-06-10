Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Çunying: Otoparktan virüs çıkarmak saçma!

Dr. John Brownstein, Vuhan'daki hastanelerin çevresindeki trafiğe yönelik uydu görüntülerini incelediğini belirterek, "Otoparkların sürekli dolu olması ve internette öksürük gibi belirtilerin aranması, Vuhan'da bir şeylerin olduğunu gösteriyor" dedi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Çunying, "Trafik hacmi gibi yüzeysel gözlemlerle bu sonuca varmak inanılmaz saçma" dedi.