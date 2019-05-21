Çin devlet ajansı: Çin blöf yapmıyor
Çin Halk Cumhuriyeti´nin devlet haber ajansı Xinhua´da yayımlanan bir makalede, Çin ve ABD arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin, "Saldırgan ve korumacı bir tavır takınan ABD karşısında mücadeleye tam anlamıyla hazırız; Çin blöf yapmıyor" uyarısı yapıldı.
Makalede, Çin ürünleri ve yatırımcılarına kapıları kapamanın, "katılımcı tarafları" etkileyeceğini ancak aynı zamanda Çin´in küresel bir ekonomik yenilikçiye dönüşme çalışmalarını hızlandıracağı belirtildi.
Çin´in bu mücadelede hasar alacağının ifade edildiği makalede, ABD piyasalarının oynaklığına dikkat çekilerek, ABD´nin daha ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacağına işaret edildi.
Makalede, ABD´nin tek taraflı hamlelerinin sadece Çin´in moralini yükselterek, vatanseverlikle birbirlerine kenetlenecekleri ve tüm mücadelelerden zaferle ayırılacağının belirtildi ve "Çin blöf yapmıyor" denildi.
(DHA)