Çin, cesur Türk askerini konuşuyor

Çin’in Çongçing kentinde polisin peşinde olduğu bir zanlı kaçarken bir ‘yabancı’ tarafından çelme takılınca yere düşüp yakalandı. Polise yardım eden kişinin, Pekin Büyükelçiliği’nde İçişleri Bakanlığı Müşaviri olarak görev yapan Jandarma Kıdemli Albay Murat Alkan olduğu belirlendi. Çin basını, Alkan’dan övgüyle bahsetti. Görgü tanıkları, Alkan’ın hızlı tepki gösterip çok cesur davrandığını söyledi. Jandarma Genel Komutanlığı da “Türk Jandarması, yurt dışında da güven vermeye devam ediyor” mesajıyla Albay Alkan’ı tebrik etti.