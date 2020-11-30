Çin: Bu azılı suç eylemini kınıyoruz

Çin, İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade'ye yapılan suikaste yönelik, "Bu azılı suç eylemini kınıyor, ilgili vakanın soruşturulmasını umuyoruz." ifadesini kullandı.

AA'da yer alan haberde Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, bölgesel gerilimi tırmandıracak, barış ve istikrara zarar verecek her türlü harekete karşı çıktıklarını bildirerek, "mevcut bölgesel gerilimi sakinleştirmek, barış ve istikrarı sürdürmek için tüm tarafların birlikte çaba harcaması gerektiği" değerlendirmesinde bulundu.

- Fahrizade, silahlı saldırıda hayatını kaybetti

İran nükleer programının kilit isimlerinden Fahrizade, 27 Kasım Cuma günü Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde, aracına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Nisan 2018'de İran nükleer programı hakkında yaptığı sunumda, İran nükleer programının mimarı olarak tanınan Fahrizade'nin adını özellikle belirtmişti.

İsrail'de yayın yapan Yedioth Ahronot gazetesine göre, Netanyahu, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, Fahrizade'nin suikastinde İsrail'in rolü olduğuna işaret etmişti.