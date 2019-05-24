Çin, ABD ekonomik faşizm ve iş dünyasını kolonileştirmekle suçladı

Çin Komünist Partisi’nin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin “Bannon ekonomik faşizmi teşvik ediyor.” başlıklı başyazısında, Beyaz Saray’ın eski baş stratejisti Steve Bannon’un Çin politikasını “ekonomik faşizm” olarak nitelendirdi.

Bannon’un gerçek amacının Çin’i temel reformlar yapmaya zorlayarak Çin ekonomisine boyun eğdirmek olduğu savunulan başyazıda, Bannon’un yanı sıra bir grup ekonomik faşistin ABD’de ortaya çıktığına dikkat çekildi.

Bu grubun Çin’in ekonomik kalkınma ve refahını başlı başına bir tehdit olarak gördüğü kaydedilen başyazıda, ABD’nin Batılı ülkeleri Çinli teknoloji şirketlerinden ayırmaya zorlaması durumunda, bu durumun Çin ile Batı arasında “teknolojik ve ekonomik soğuk savaşı” tetikleyebileceği uyarısı yapıldı.

China Daily gazetesi de “ABD küresel iş dünyasını kolonileştirme teşebbüsüne devam ediyor” başlıklı başyazısında, Washington yönetiminin Çinli telekomünikasyon şirketleri ZTE, Huawei ile drone üreticisi DJI şirketi ve gözlem ekipmanı üreticisi Hikvision şirketlerini hedef haline getirdiği hatırlatıldı.

Washington yönetiminin diğer ülkelere yönelik dış politika hedefleri için ekonomik politikaları devreye sokarak, ABD’yi avantajlı konumda tutmaya çalıştığı belirtilen yazıda, “Bu şekilde ABD, sözde insan hakları, özgürlük ve demokrasi bayrakları altında küresel iş dünyasını kolonileştirmeyi umuyor.” denildi.

- ABD mallarına “boykot” çağrıları

Çin-ABD ticaret savaşının bir parçası olarak Google’ın ülkenin teknoloji şirketi Huawei’e yönelik engellemeleri tepkiye neden oldu. Ülkenin sosyal paylaşım platformlarından Weibo’da kullanıcılardan ABD’li teknoloji şirketi Apple ürünlerine yönelik boykot çağrıları yükseldi.

“Apple’a boykot” etiketleriyle yapılan paylaşımlarda bir kullanıcı ”Eğer ABD Huawei’i sınırlandırıyorsa, Çinliler olarak biz de Apple’ı boykot ediyoruz. Bir sonraki telefonum mutlaka Huawei.” ifadelerini kullandı.

Başka bir kullanıcı da “Huawei milyonlarca insan senin arkanda. Sonuç ne olursa olsun ABD’nin Apple’ını boykot et.” paylaşımını yaptı.

ABD ile Çin arasında 1 yılı geride bırakan ticaret savaşı iki ülke arasında gümrük tarifeleri misillemeleriyle sonuçlanırken, Washington yönetimi ticaret savaşını bir adım daha ileri götürdü. Google, Çinli teknoloji şirketi Huawei'in akıllı telefonlarının Çin dışında Google Play Store, Haritalar ve Gmail gibi önemli uygulamalara erişimi engellendi. Şirket daha sonra kararın 90 gün ertelendiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Huawei meselesinin Çin ile yapılacak muhtemel bir ticaret anlaşmasına dahil edileceğini açıklaması ve Çinli gözlem ekipmanları üreten Hikvision şirketine de yaptırım kararı almaya hazırlanması, Çin-ABD ticaret savaşının daha ileri safhalara taşınacağının sinyallerini veriyor.

(AA)