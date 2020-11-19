Çimento mikseri üst geçide çarpınca olanlar oldu... Rusya'da ölümden kıl payı kurtuluş kamerada

Rusya'da mucizenin böylesi denen bir olay yaşandı. Başkent Moskova'da, seyir halinde trafikte ilerleyen çimento mikseri kamyonun arka kısmındaki aparat üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki bölünen üst geçit arkadan gelen aracın üzerine düştü. O anlar araç kamerasına an be an kaydedildi.

DHA'nın aktardığı habere göre, kullanılamaz hale gelen aracın sürücüsü çevredekilerin yardımıyla aracın içerisinden çıkarıldı. Rusya basını kazayı mucize kurtuluş olarak nitelendirdi.