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  • Çifte standart! Almanya'dan Türklere 'ön vize' zorunluluğu
12 Ekim 2020 Pazartesi 00:40 | Son Güncelleme:

Çifte standart! Almanya'dan Türklere 'ön vize' zorunluluğu

Çifte standart! Almanya'dan Türklere 'ön vize' zorunluluğu

Koronavirüsü sebebiyle Türk turistlerin vize randevularına cevap vermeyen Almanya yeni kararlar aldı.

Bir Alman, bir Fransız, Hollandalı ya da Belçikalı, Türkiye’ye rahatlıkla gelip giderken, Türkler hiç bir AB üyesi ülkeye gidemiyor. Bu durum, uluslararası “karşılıklılık ilkesi”ne aykırı. Almanya’dan vize alabilmek için, adeta “ön bir vize almak” gerekiyor. Alman tarafına göre vize randevusu için şunların “yazılı veya çeşitli şekillerde” kanıtlanması şart: Aile ziyaretleri: Ölüm/cenaze,düğün, kendi çocuğunuzun yakın zamanda Almanya’da doğumu; işveren tarafından Almanya’ya gönderilmiş olan ve önemli bir nedenle gerçekleşmesi gereken kaçınılmaz iş seyahatleri; fuar katılımcıları ve fuar ziyaretçileri; Alman vatandaşlarının veya AB vatandaşlarının veya ikamet izni olan 3. ülke vatandaşlarının eşlerinin gerçekleştirecekleri geçici aile ziyareti; 3. ülke vatandaşlarının uzun süreli hayat arkadaşları. 

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