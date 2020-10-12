Çifte standart! Almanya'dan Türklere 'ön vize' zorunluluğu

Bir Alman, bir Fransız, Hollandalı ya da Belçikalı, Türkiye’ye rahatlıkla gelip giderken, Türkler hiç bir AB üyesi ülkeye gidemiyor. Bu durum, uluslararası “karşılıklılık ilkesi”ne aykırı. Almanya’dan vize alabilmek için, adeta “ön bir vize almak” gerekiyor. Alman tarafına göre vize randevusu için şunların “yazılı veya çeşitli şekillerde” kanıtlanması şart: Aile ziyaretleri: Ölüm/cenaze,düğün, kendi çocuğunuzun yakın zamanda Almanya’da doğumu; işveren tarafından Almanya’ya gönderilmiş olan ve önemli bir nedenle gerçekleşmesi gereken kaçınılmaz iş seyahatleri; fuar katılımcıları ve fuar ziyaretçileri; Alman vatandaşlarının veya AB vatandaşlarının veya ikamet izni olan 3. ülke vatandaşlarının eşlerinin gerçekleştirecekleri geçici aile ziyareti; 3. ülke vatandaşlarının uzun süreli hayat arkadaşları.