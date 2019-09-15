CIA'in sıra dışı casusları

CIA, Soğuk Savaş döneminde farklı hayvanları istihbarat alanında kullanmak amacıyla yaptığı çalışmalarla ilgili gizli belgeleri paylaştı. 1970’lerdeki bir operasyonda küçük kameralar yerleştirilen güvercinlerden faydalandığı, bir defasında da Avrupa’da pencere kenarına bir karga tarafından dinleme cihazı konulduğu, ancak hedeften ses kaydı alınamadığı belirtildi.

KEDİYE DİNLEME CİHAZI

CIA’in, Sovyetler Birliği’nin kimyasal silah deneyip denemediğini tespit etmek için göçmen kuşlara sensörler yerleştirmeyi gözden geçirdiği, ayrıca Acoustic Kitty operasyonunda kedinin içine dinleme cihazı yerleştirildiği ifade edildi. Bir kuzgunun da 40 gram ağırlığındaki objeleri teşkilatın giremediği adreslere teslim etmesi için eğitildiği bildirildi. CIA’in söz konusu operasyonlar için 600 bin dolar harcadığı öğrenildi. Kaç tane casus hayvan olduğu ve topladıkları istihbaratların içeriği konusunda bilgi verilmedi.

YUNUSLARA RADYOAKTİF SENSÖR

Teşkilatın 1960’ların sonunda yunuslardan faydalanmaya çalıştığı da öğrenildi. Yunusların Sovyet nükleer denizaltılarının sesini duymak, biyolojik ve radyoaktif silah kalıntılarını tespit etmek için sensörler taşıyıp taşıyamayacağının test edildiği bildirildi.