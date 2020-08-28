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  3. CIA'de sır perdesi! Eski üst düzey çalışanı Anthony Schinella'nın intiharının gizlendiği ortaya çıktı
28 Ağustos 2020 Cuma 01:55 | Son Güncelleme:

CIA'de sır perdesi! Eski üst düzey çalışanı Anthony Schinella'nın intiharının gizlendiği ortaya çıktı

CIA'de sır perdesi! Eski üst düzey çalışanı Anthony Schinella'nın intiharının gizlendiği ortaya çıktı

ABD'de Ulusal İstihbarat Konseyi Üyesi ve eski CIA çalışanı Anthony Schinella'nın 14 Haziran'da evinde intihar etmesinin gizlendiği ortaya çıktı.

CIA, “intihar” raporuna rağmen gizli soruşturma başlattı. Schinella ile birkaç hafta önce evlenen eşi gazeteci Sara Corcoran, CIA’nın Schinella’nın eşyalarını aradığını, pasaportlarını ve güvenli telefonunu aldığını söyledi. Özellikle Taliban konusunda uzman olan Schinella, ABD Başkanı ve üst düzey karar vericiler için raporlar hazırlıyordu. 

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