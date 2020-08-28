CIA'de sır perdesi! Eski üst düzey çalışanı Anthony Schinella'nın intiharının gizlendiği ortaya çıktı

CIA, “intihar” raporuna rağmen gizli soruşturma başlattı. Schinella ile birkaç hafta önce evlenen eşi gazeteci Sara Corcoran, CIA’nın Schinella’nın eşyalarını aradığını, pasaportlarını ve güvenli telefonunu aldığını söyledi. Özellikle Taliban konusunda uzman olan Schinella, ABD Başkanı ve üst düzey karar vericiler için raporlar hazırlıyordu.