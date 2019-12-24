CIA eski subayından çarpıcı ifadeler! PKK/YPG hakkında işte o itiraflar...

Amerikan Merkezî İstihbarat Teşkilatı (CIA)'ın eski kıdemli yetkilisi Marc Polymeropoulos, ABD'nin terör örgütü PKK/YPG ile ilişkisine dair önemli itiraflarda bulundu.

“YPG VE PKK AYNI”

"Ortağımız SDG, büyük oranda YPG üyeleri tarafından oluşuyordu. Çoğu ABD güvenlik yetkilisinin tamamen kabul ettiği üzere Türk hükümeti YPG’nin PKK terör örgütünün Suriye kolu olduğunu söylüyordu. ABD’nin NATO ortağı Türkiye’ye karşı savaşında PKK, onyıllardır masum Türkleri ve Amerikalıları öldürdü. Katı bir Marksist-Leninist ideolojileri var.”

“Savaş tuhaf ortaklıklar kuruyor. ABD, elbette bilerek terör örgütünün bir kolu ile bir diğer daha ölümcül terör örgütüne karşı savaşmak için ortaklık kurdu. Bu örgüt ABD’ye yönelik daha doğrudan tehdit olan DEAŞ.

justsecurity.org sitesinin haberine göre, daha önce Afganistan’da uyuşturucu çeteleri ile bağlantılı silah tüccarları ile ortaklık kuruldu. 11 Eylül sonrası kurulan stratejide El Kaide ve Taliban’a karşı mücadelede işe yarar herkes ile ortaklık kurulması kararlaştırıldı. YPG’de de durum aynı. Şahsen benim vicdanım bu konuda rahattı, zira DEAŞ bizim için tehlikeydi ve hâla öyle.

"MAZLUM KOBANİ'NİN BİNLERCE TÜRK SİVİLİN ÖLÜMÜNDE ROLÜ VAR"

Türkiye, Mazlum Kobani’nin sıkı bir terörist olduğunu ve daha önce PKK’nın şehir saldırılarını yönettiğini söylüyordu. Bu Mazlum Kobani’nin binlerce Türk sivilin ölümündeki rolü için kullanılan hafif kalan bir tabir.

"BİZE BU ŞEKİLDE DEVAM ETTİRİN, DENİLDİ"

ABD’nin YPG ile ortaklığındaki bu çelişki hiç çözülmedi.

Bize bir süre sonra sadece ’bir şekilde böyle devam ettirin’ denildi