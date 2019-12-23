CHP'nin 'makul' korsanı Hafter yine Türkleri alıkoydu

Türkiye ile Libya’nın BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan askeri işbirliği anlaşması TBMM’den geçerken, önceki gece yarısı bölgeden krize neden olacak bir haber geldi. Hafter’e bağlı güçler, mürettebatı Türk olan Karayip ülkesi Greneda bandıralı bir gemiyi alıkoydu.

GEREKÇE YÜK KONTROLÜ

Reuters’ın haberine göre; General Halife Hafter bağlı Ulusal Libya Ordusu’na (ULO) ait bir deniz muharebe aracı, Libya karasularında, ülkenin doğusundaki Derne açıklarında gemiyi durdurdu. ULO Sözcüsü Ahmed Mismari, yaptığı açıklamada, denetim ve yükünün teyidi için geminin Ras El Hilal Limanı’na çekildiğini söyledi. Hafter güçleri, geminin durdurulduğu anları ve sorgulama görüntülerini yansıtan bir videoyu Reuters haber ajansına verdi. Ayrıca üç Türk mürettebatın pasaportlarının fotoğrafları da Reuters’la paylaşıldı. Sosyal medyada geminin petrol taşıyan bir tanker ya da kuru yük gemisi olduğu yolunda muhtelif iddialar var.

MEŞRU HEDEF OLUR

Hafter’e bağlı güçler Libya’da geçen haziran ayında 6 Türk işçiyi kaçırınca, Dışişleri Bakanlığı “Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir” uyarısında bulunmuş, kısa süre sonra Türkler serbest bırakılmıştı.

ASKER GÖNDEREBİLİRİZ

Libya’yla yapılan Akdeniz’de deniz yetki alanlarını genişleten anlaşmanın ardından önceki gün “güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası” da TBMM’den geçti. Başkan Erdoğan, Libya’ya asker gönderilmesiyle ilgili “Davet gelirse gereken adımları atarız. Libya bizden talep ederse her türlü yardımı vermeye hazırız” demişti.

CHP, DARBECİ HAFTER’DEN YANA

Libya’da meşru hükümeti devirmeye çalışan darbeci Halife Hafter güçlerine CHP’den destek açıklamaları yapılmıştı. Hafter’in Türk denizcileri kaçırmasını, Libya açıklarındaki Türk gemilerini batırmakla tehdit etmesini görmezden gelen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Hafter için “Daha makul” ve “seküler” ifadesini kullanmıştı.

ATİNA HAFTER’LE GÖRÜŞTÜ

Libya’nın Atina Büyükelçisi Menfi’yi sınır dışı eden Yunanistan, bu kez de Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ı Hafter’le görüşmeye gönderdi. Dendias, BM tarafından tanınmayan Hafter ile Bingazi’de görüştü. Yunan Bakan ziyaret sonrası yaptığı açıklamada “Partnerlerimizle birlikte Türkiye’nin Libya ile anlaşmasının karşısında duruyoruz” dedi. Dendias, Türkiye-Libya anlaşmasının geçerliliğinin olmadığını da ileri sürdü.

SİSİ T-72 TANKLARI GÖNDERDİ

Mısır’dan da kışkırtıcı bir hareket geldi. Sisi yönetimindeki ülke, Hafter güçlerine destek için T-72 savaş tankları yolladı. Sisi’nin, Hafter’e Türkiye’nin ileri bir adımında bölgeye yakın Mısır savaş uçaklarını da destek olarak kullanma sözü verdiği iddia ediliyor. Tankların Tripoli kentinin güneyinden sokularak General Halife Hafter’e bağlı Ulusal Libya Ordusu’na verildiği belirtiliyor.

LİBYA’DAN ABD’YE ‘DESTEK OL’ ÇAĞRISI

Libya’da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti, başta ABD olmak üzere uluslararası ve bölgesel güçlere, darbeci General Halife Hafter’in başkent Trablus’a yönelik saldırılarına karşı açık tavır alma çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Seyyale, Hafter güçlerinin Trablus saldırısının, ülkede istikrarın ve demokratik sivil bir devletin kurulmasının önünde önemli bir engel olduğunu ifade etti.