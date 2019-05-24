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Chomsky: ABD, felaket peşinde koşuyor

Chomsky: ABD, felaket peşinde koşuyor

ABD’li aktivist ve dil bilimci Noam Chomsky, Trump yönetiminin, John Bolton liderliğinde felaket peşinde koştuğunu söyledi. Dünya düzeninin tehdit altında olduğunu ifade eden Chomsky, "İş işten geçmeden önce İran’la savaşı durdurmalıyız." dedi.

ABD’li aktivist ve dil bilimci Noam Chomsky, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton önderliğindeki Trump yönetiminin ABD’nin egemenliğini korumak için felaket peşinde koştuğunu kaleme aldı. Dünya düzeninin tehdit altında olduğunu yazan Chomsky, “İş işten geçmeden önce İran’la savaşı durdurmalıyız.” ifadelerini kullandı.

“SALDIRI İÇİN BAHANE UYDURMAK KOLAY”

Şikago merkezli aylık siyasi haber ve görüş dergisi In These Times için kaleme aldığı makalesinde “Trump yönetiminin İran’ın kötülükleri hakkında hikâyeler uydurduğunu” ve “saldırı için bahane uydurmanın kolay olduğunu” yazdı.

“DÜNYA BARIŞINA EN BÜYÜK TEHDİT OLARAK ABD GÖRÜLÜYOR”

İran’ın ABD’de “dünya barışı için en büyük tehdit” olarak tasvir edildiğini anlatan Chomsky, şunları kaydetti:

“Oysa dünya geneli, dünya barışına en büyük tehdit olarak ABD’yi görüyor. Ancak Amerikan halkı bu istenmeyen haberlerden, ‘Özgür Basın’ tarafından korunuyor.”

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