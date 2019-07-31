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  3. Cezayirli bakan reddetti! 'Hiç bir yere kaçmadım'

Cezayirli bakan reddetti! 'Hiç bir yere kaçmadım'

Cezayirli bakan reddetti! 'Hiç bir yere kaçmadım'

Cezayir'de hakkında yolsuzluk soruşturması açılan eski Kültür Bakanı Halide Tumi (61), Fransa'ya kaçtığı haberlerini yalanladı.

Cezayir haber ajansı APS, ajansın muhabirinin, Tumi'nin başkentin merkezindeki Tilimli semtindeki aile evine gittiğini ve eski bakanın ülkeden ayrılmadığının teyit edildiğini belirtti.

Haberde, Tumi'nin "En az bir yıldır Cezayir'den ayrılmadım. Başkent Cezayir'de ailemle birlikte yaşıyorum." ifadelerine yer verildi.

Cezayir resmi ajansı, Tilimsan Başsavcısına dayandırdığı önceki haberinde, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde 2002-2014 yıllarında Kültür Bakanı olarak görev yapan Tumi'nin hakkında açılan yolsuzluk soruşturmasının ardından Fransa'ya kaçtığını duyurmuştu.

Haberde "2011'de Tilimsan İslam Kültürü Başkenti organizasyonunda kullanılan dev çadır alımında faturalarda usulsüzlük ve çadırın kaybolması" nedeniyle açılan soruşturma kapsamında ifade vermesi beklenen Tumi'nin Fransa'ya gittiğinin tespit edildiği belirtilmişti.

(AA)

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