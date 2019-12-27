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Cezayir, Libya ve Mali sınırlarına ilişkin önlemler almaya karar verdi

Cezayir, Libya ve Mali sınırlarına ilişkin önlemler almaya karar verdi

Cezayir, ülkesinin Libya ve Mali sınırlarını korumak için önlemler almayı kararlaştırdığını duyurdu.

Cezayir resmi haber ajansı APS'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Abdumecid Tebbun'un başkanlık ettiği Yüksek Güvenlik Konseyi toplantısında başta Cezayir'in Libya ve Mali ile sınırları meselesi olmak üzere bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Konsey, bu çerçevede milli sınırlar ve bölgelerin korunması için gerekli bazı savunma önlemlerini almaya karar verdi" ifadeleri yer aldı. Alınacak önlemlere ilişkin bilgi verilmedi.

Uluslararası sahada özellikle Libya, Mali, Afrika'nın batı sahili ve Sahra bölgesinde Cezayir'in rolüne işlerlik kazandırılacağı vurgulandı.

Ülkenin doğu komşusu Libya'da yaşanan gelişmelerden rahatsızlık duyan Cezayir, yaklaşık bir yıldır ülkeyi cumhurbaşkanlığı seçimlerine ileten siyasi krizin aşmanın mücadelesini veriyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlanmasının ardından başlayan yeni dönemde bölgenin güçlü ülkesi Cezayir'in Libya'daki gelişmelere sessiz kalmayacağı öngörülüyor.

AA


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