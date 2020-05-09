Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun: Fransa, Cezayir'de etnik temizlik yaptı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 8 Mayıs 1945’te Fransa’nın 45 bin Cezayirli göstericiyi öldürdüğü olayların 75’inci yılı vesilesiyle yayınladığı mesajda, Fransa’yı Cezayir halkının yarısını öldürmekle suçladı ve bunun insanlığa karşı işlenmiş suç olarak nitelendirdi. Açıklamada, 132 yıllık sömürge döneminde, Fransa’nın 5,5 milyondan fazla Cezayirliyi öldürerek, etnik temizlik yaptığı belirtildi