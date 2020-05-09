Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,0859
  • 7,6964
  • 388.026
  • 97845.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun: Fransa, Cezayir'de etnik temizlik yaptı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun: Fransa, Cezayir'de etnik temizlik yaptı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun: Fransa, Cezayir'de etnik temizlik yaptı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 8 Mayıs 1945'te Fransa'nın 45 bin Cezayirli göstericiyi öldürdüğü olayların 75'inci yılı vesilesiyle yayınladığı mesaj yayımladı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 8 Mayıs 1945’te Fransa’nın 45 bin Cezayirli göstericiyi öldürdüğü olayların 75’inci yılı vesilesiyle yayınladığı mesajda, Fransa’yı Cezayir halkının yarısını öldürmekle suçladı ve bunun insanlığa karşı işlenmiş suç olarak nitelendirdi. Açıklamada, 132 yıllık sömürge döneminde, Fransa’nın 5,5 milyondan fazla Cezayirliyi öldürerek, etnik temizlik yaptığı belirtildi


Hong Kong parlamentosunda hareketli dakikalar!

Hong Kong parlamentosunda hareketli dakikalar!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin yerinde yapılanma projesi devam ediyor

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu