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  • Cezaevinden yeni çıkmıştı... Eski Kırgızıstan Cumhurbaşkanı Atambayev gözaltına alındı
10 Ekim 2020 Cumartesi 16:39 | Son Güncelleme:

Cezaevinden yeni çıkmıştı... Eski Kırgızıstan Cumhurbaşkanı Atambayev gözaltına alındı

Cezaevinden yeni çıkmıştı... Eski Kırgızıstan Cumhurbaşkanı Atambayev gözaltına alındı
AA

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan milletvekili seçimlerinin sonuçlarını tanımayan muhalefet partilerinin taraftarları tarafından cezaevinden çıkarılan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev gözaltına alındı.

Kırgızistan'da cezaevinden çıkarılan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev ve taraftarları evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre, Milli Güvenlik Devlet Komitesi, kitlesel gösteriler düzenlemek suçlamasıyla Almazbek Atambayev, Kanat Sagınbayev, Damir Musakeyev ve Farid Niyazov'un gözaltına alındığı belirtti.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde başkent Bişkek'in dışındaki Koy-Taş köyünde Atambayev'in evinin önünde çok sayıda güvenlik gücü görülüyor.

Atambayev'in gözaltına alınması operasyonunun başkent Bişkek'te ordu ve polisin geçit töreni sırasında yapılması dikkati çekti.

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan milletvekili seçimlerinin sonuçlarını tanımayan muhalefet partilerinin taraftarları, cumhurbaşkanlığı ve parlamento binasını işgal etmiş, eski Cumhurbaşkanı Atambayev'i cezaevinden çıkarmıştı.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un istifasını talep etmek amacıyla Ala-Too Meydanı'nda dün taraftarlarını toplayan Atambayev, iki grup arasında çıkan kavganın ardından bölgeden ayrılmıştı.

<p>Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a><br></p>

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