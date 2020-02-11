Çevre dostu yata 4 milyar TL

112 metre uzunluğundaki çevre dostu yatın kullandığı yakıt yüzünden doğaya tek emisyonu su olacak. 645 milyon dolara (3.9 milyar TL) mal olacak yat, 14 misafir ve 31 mürettebat kapasiteli. İçinde bir jimnastik-yoga stüdyosu, kişisel bakım ve masaj odalarıyla yüzme havuzu olacak. Aqua isimli yatın 2024 yılında denize inmesi bekleniyor. Yaz aylarında özellikle Akdeniz’de yat tatili yapmayı seven Bill Gates, ilk kez bir yat siparişi verdi.

BILL GATES’TEN DUDAK UÇUKLATAN YATIRIM