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  3. Cevat Zarif: Türkiye, Rusya ve İran arasında zirve olacak

Cevat Zarif: Türkiye, Rusya ve İran arasında zirve olacak

Cevat Zarif: Türkiye, Rusya ve İran arasında zirve olacak

İran Dışişleri Muhammed Cevat Zarif, İdlib'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye ve Suriye arasında görüşmeye hazır olduklarını belirten Zarif, "Yakın zamanda Türkiye, Rusya ve İran arasında üçlü bir zirve olacak." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada İdlib konusunda terör örgütleri ile mücadelede varılan anlaşmanın uygulanması gerektiğini söyleyerek, "Suriye kendi vatandaşlarının güvenliğini sağlamak zorundadır” dedi.

İran'ın İdlib sorununu Türk ve Suriyeli yetkililer ile görüşmeye hazır olduğunu belirten Zarif, "İhtiyaç olması halinde bizden yararlanarak konunun en az zararla çözülmesini sağlayabilirler” ifadesini kullandı.

Türkiye, Rusya ve İran arasında üçlü bir zirvenin olacağını belirten Zarif, ”Yakın zamanda Astana zirvesi düzenlenecek” dedi. (İHA)


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