'Çetin ceviz' Boris AB'yi terletiyor

31 Ekim’de İngiltere’yi Avrupa Birliği’nden ne şekilde olursa olsun çıkarma (Brexit) taahhüdünde bulunan İngiltere Başbakanı Boris Jonson’ın ilk somut hamlesi Brüksel’e takıldı. Brexit sonrasında İrlanda ile Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır oluşmasını engellemek için mevcut Çekilme Anlaşması’na dahil edilen tedbir maddesinin (backstop) kaldırılmasını dört sayfalık bir mektupla talep eden Johnson’a AB’den ret cevabı geldi. Ancak Johnson’dan yeni hamle gecikmedi.

Dün İngiliz Daily Telegraph gazetesi, Brexit sürecinin 10 gün içinde başlayacağını yazdı. Gazete manşetinden duyurduğu haberde, İngiliz yetkililerin artık sadece “önemli” AB toplantılarına katılacaklarını belirtti.

2 AY GERGİN GEÇECEK

Habere göre, İngiliz yetkililer Brüksel’deki yüzlerce resmi AB toplantısından çekilecek. Gazete, İngiltere’nin AB’yi zora sokacak “Brüksel boykotu”nun 1 Eylül Pazar günü başlayacağına dikkat çekti.

GÖLGE BOKSU

Başyazısında “Gölge boksu” diyen Times gazetesine göre ise İngiliz hükümeti AB’yle, riskli ve sonucu ağır olabilecek bir şekilde poker oynuyor. Öte yandan dün Boris Johnson, AB’nin lokomotif ülkesi Almanya’nın başbakanı Angela Merkel’le görüşmesinde, İngiltere Parlamentosu’nun anlaşma olmadan AB’den ayrılmayı engelleyemeyeceğini söyledi. Johnson bugün de Fransa lideri Macron’la görüşecek.