Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7283
  • 6,3579
  • 275.687
  • 95522.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. 'Çetin ceviz' Boris AB'yi terletiyor

'Çetin ceviz' Boris AB'yi terletiyor

'Çetin ceviz' Boris AB'yi terletiyor

İngiltere’nin AB’den ayrılması sürecinde AB’den taleplerine ret yanıtı alan Başbakan Boris Johnson’dan sert bir misilleme geldi. İngiliz yetkililer artık Brüksel toplantılarına katılmayacak.

31 Ekim’de İngiltere’yi Avrupa Birliği’nden ne şekilde olursa olsun çıkarma (Brexit) taahhüdünde bulunan İngiltere Başbakanı Boris Jonson’ın ilk somut hamlesi Brüksel’e takıldı. Brexit sonrasında İrlanda ile Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır oluşmasını engellemek için mevcut Çekilme Anlaşması’na dahil edilen tedbir maddesinin (backstop) kaldırılmasını dört sayfalık bir mektupla talep eden Johnson’a AB’den ret cevabı geldi. Ancak Johnson’dan yeni hamle gecikmedi. 
Dün İngiliz Daily Telegraph gazetesi, Brexit sürecinin 10 gün içinde başlayacağını yazdı. Gazete manşetinden duyurduğu haberde, İngiliz yetkililerin artık sadece “önemli” AB toplantılarına katılacaklarını belirtti. 

2 AY GERGİN GEÇECEK

Habere göre, İngiliz yetkililer Brüksel’deki yüzlerce resmi AB toplantısından çekilecek. Gazete, İngiltere’nin AB’yi zora sokacak “Brüksel boykotu”nun 1 Eylül Pazar günü başlayacağına dikkat çekti.

GÖLGE BOKSU

Başyazısında “Gölge boksu” diyen Times gazetesine göre ise İngiliz hükümeti AB’yle, riskli ve sonucu ağır olabilecek bir şekilde poker oynuyor. Öte yandan dün Boris Johnson, AB’nin lokomotif ülkesi Almanya’nın başbakanı Angela Merkel’le görüşmesinde, İngiltere Parlamentosu’nun anlaşma olmadan AB’den ayrılmayı engelleyemeyeceğini söyledi. Johnson bugün de Fransa lideri Macron’la görüşecek.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Yeni sezona hazırlanıyoruz'
Harry Potter'ın ünlü oyuncuları aşk mı yaşıyor?
Aralarında soğuk rüzgarlar mı esiyor?
Bülent Ersoy'u havaalanında unuttular
Canlı yayında flaş itiraflar: Yıllarca denize girmedim
<p>TEM otoyolunda yağmurlu havada ilerleyen bir otomobilin silecekleri arıza yaptı. Araç sürücüsü bo

Sileceği Bozulan Vatandaşın İlginç Çözümü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Celal Bayar'ın vefatının üzerinden 33 yıl geçti

Yer: İstanbul... Bozuk sileceğe inanılmaz çözüm!