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  3. Çete üyelerine geniş operasyon! Çok sayıda ölü var...
05 Haziran 2020 Cuma 17:47 | Son Güncelleme:

Çete üyelerine geniş operasyon! Çok sayıda ölü var...

Çete üyelerine geniş operasyon! Çok sayıda ölü var...

Nijerya'da güvenlik güçleri, ülkenin kuzeydoğusundaki silahlı çetelere yönelik düzenlediği hava operasyonlarında en az 300 çete üyesini etkisiz hale getirdi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sadık Ebubekir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nijerya ile Nijer sınırındaki Katsina ve Zamfara eyaletlerinin kırsal bölgelerinde düzenlenen hava operasyonlarında en az 300 çete üyesinin öldürüldüğünü belirtti.

Ebubekir ayrıca bölge halkına, silahlı çetelere karşı güvenlik güçleriyle iş birliği yapmaları çağrısında bulundu.

Nijerya'nın kuzeybatı eyaletlerinde son yıllarda soygun, insan kaçırma ve kaçakçılık gibi nedenlerle artan silahlı çeteler nedeniyle binlerce insan hayatını kaybediyor ve milyonlarca kişi de evlerini terk etmek zorunda kalıyor.

Bu eyaletlerde 2011'den beri yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle bugüne kadar 8 bin kişi öldürüldü, 200 bin kişi de komşu ülke Nijer'e göç etmek zorunda kaldı.

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