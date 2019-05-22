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  3. Cerablus'ta bombalı saldırı: 7 yaralı

Cerablus'ta bombalı saldırı: 7 yaralı

Cerablus'ta bombalı saldırı: 7 yaralı

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus ilçesinde bomba yüklü bir motosikletin infilak ettirilmesi sonucu 7 sivil yaralandı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Türkiye sınırındaki Cerablus ilçe merkezinde, bomba yüklü motosiklet infilak ettirildi.      

Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 2'si ağır 7 sivil yaralandı. Olay yerine intikal eden emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı güvenlik birimleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor. Cerablus ilçe merkezinde 9 Mart'ta da bomba yüklü bir motosikletin infilak ettirilmesi sonucu ÖSO mensubu 3 kişi hayatını kaybetmişti.  

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