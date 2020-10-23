23 Ekim 2020 Cuma 23:43 | Son Güncelleme:
Cerablus'a balistik füzelerle saldırı
AA
Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus'ta 2 balistik füzeyle saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişinin yaralandığı bildirildi.
Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden arındırılan Cerablus’ta 2 balistik füzeyle düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.
AA'nın askeri muhalif kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Cerablus'un güneyindeki Küse bölgesinde mazot rafinelerine saldırı düzenlendi.
İlk belirlemelere göre 10 kişinin yaralandığı saldırının, Lazkiye’de konuşlu Rus donanmalarından 2 balistik füzeyle düzenlendiği öğrenildi.
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.