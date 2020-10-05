Cepheden kaçıyor, sivilleri vuruyor

330 bin nüfusuyla Azerbaycan’ın en büyük ikinci kenti Gence’ye Ermenistan güçleri dün erken saatlerde füze yağdırdı. Saldırıda evine füze isabet eden 1’i çocuk 3 kiş şehit oldu. Toplam sivil şehit sayısı 25’e yaralı sayısı 74’e çıktı. Gence’nin yanı sıra Karabağ’daki Fuzuli bölgesi, Ağdam, Ağcabedi, Barda ve Terter köylerinin topçu ve roket atışlarıyla bombalandığı duyuruldu. Beylegan kentine atılan bomba ise iki kız kardeşi hayattan kopardı. Azerbaycan Devlet Başkanlığı Sözcüsü Hikmet Hacıyev, son günlerde Azerbaycan’a 10 bin ayrı top, füze ve benzeri saldırı düzenlendiğini, 500’den fazla evin tamamen yıkıldığı veya ağır hasar aldığını söyledi. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ise, “Saldırılar, kışkırtmaya yöneliktir ve çatışma bölgesini genişletmektedir” dedi.

CEBRAİL KURTARILDI

Milli Savunma Bakanlığı Twitter’dan “Azerbaycan ordusu, Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail’i işgalden kurtardı” açıklamasını yaptı. Daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de kenti ve 3 köyü daha aldıklarını duyurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Terter yöresine bağlı Sugovushan ve Taliş yerleşimlerinin, Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şeybey köylerinin işgalden kurtarıldığını açıkladı. Ermeni silahlı kuvvetlerine ait 77. taburun 4 tankı imha edildi ve 3 tank ta ele geçirildi.

İKİ KARDEŞ BAYRAKLA GÜN BOYU KUTLAMALAR



Azerbaycanlılar, bazı yerleşim birimlerinin kurtarılmasının sevincini yaşıyor. Azerbaycan’ın tüm bölgelerinde sokakları bayraklarla süsleyen halk kutlama yaptı. “Karabağ bizimdir, bizim olacak” sloganları atan vatandaşlar, askerleri alkışla selamladı. Bazı caddelerde Türk bayraklarının asılı olduğu görüldü.

ASKERLERDEN TANK ÜZERİNDE ZAFER ŞARKISI

Ermenistan askerlerinin kaçarken bıraktığı tank ve teçhizatlara Azerbaycan askerleri tarafından el konuluyor. Azerbaycan askerleri, dün kurtardıkları bölgede bulunan Ermenistan’a ait tankın üzerine çıkarak “Türk’ün kolu bükülmez, Türk’ün beli eğilmez” isimli zafer şarkısını söyledi.

‘YASAKLI MİSKET BOMBASI ATTILAR’



Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan ordusunun misket bombaları kullandığını söyledi. Söz konusu bombalar, uluslararası hukuka göre yasaklı. Azeri haber ajansı APA ise Lübnan, Suriye ve Latin Amerika’dan gelen savaşçıların Ermenistan saflarında Azerbaycan’a karşı savaştığını duyurdu.

‘DAĞLIK KARABAĞ LİDERİ AĞIR YARALI’



Bağımsızlığını ilan eden fakat hiçbir ülkenin tanımadığı Dağlık Karabağ’ın lideri Arayik Harutyunyan, Gence’ye düzenlenen saldırıyla ilgili Facebook hesabından “Saldırı emrini ben verdim. Ders almazlarsa vurmaya devam edeceğiz” diye tehditte bulundu. Azerbaycan Cumhurbaşkan Yardımcısı Hikmet Hacıyev ise basın toplantısında “Ermenistan bir terör devletidir. Ordumuzun nokta atışı neticesinde Harutyunyan ağır yaralandı. Diğer ayrılıkçıları da aynı kaderin bekliyor” ifadelerini kullandı.

SUKAVUŞAN’A BAYRAK DİKİLDİ



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’ın işgal ettiği topraklara yönelik yürütülen operasyonlar neticesinde Magadiz bölgesinin alındığını duyurmasının ardından Magadiz isminin tarihi ismi olan Sukavuşan olarak değiştirildiğini açıkladı. Daha sonra, Sukavuşan’a Azerbaycan askeri tarafından bayrak dikildi.

ATATÜRK BÜSTÜNÜ SİYAHİLER KORUDU



Ermeni sivil toplum örgütlerinin önceki gün ABD’nin başkenti Washington’da düzenlediği protesto gösterisi sırasında bir grup ABD’li siyahinin Türk Büyükelçilik rezidansının önündeki Atatürk büstünü korumaları dikkat çekti. Siyahileri orada güvenlik şirketi bulunan bir Türk’ün büstü korumak için gönderdiği öğrenildi.

HUKUK TANIMAZLIĞIN YENİ BİR TEZAHÜRÜ



Dışişleri Bakanlığı, son saldırıların Ermenistan’ın içine düştüğü çaresizliğin ve insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesi olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şunlar kaydedildi: “Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’de sivil halkı hedef alan saldırıları, Ermenistan’ın hukuk tanımaz tutumunun yeni bir tezahürüdür. Bu saldırıları kınıyoruz. İşgal ettiği Azerbaycan topraklarında yenilgiyle yüzleşen Ermenistan, başta Cenevre Sözleşmeleri olmak üzere insancıl hukukun tüm ilkelerini ihlal ederek, işgal ettiği için çatışmalara sahne olan bölgelerin ötesinde de sivil yerleşim alanlarına saldırmaktadır Bu saldırılar, Ermenistan’ın insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesidir. Baştan beri söylediğimiz üzere, Ermenistan bölgedeki barış ve istikrarın önündeki en büyük engeldir. Azerbaycan’ın tutumunu destekliyoruz.”

İBRAHİMOV’UN ŞEHİT OLDUĞU KARAKOL KURTARILDI



Ermeniler tarafından Mübariz İbrahimov’un şehit edildiği karakol ve bölge de işgalden kurtarıldı. Ardından karakola adı verildi. Astsubay Çavuş İbrahimov, 19 Haziran 2010 tarihinde gece tek başına Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin bulunduğu karakola baskın düzenlemiş, 45 askeri öldürmüş ve 5 saat çarpışarak şehit olmuştu.