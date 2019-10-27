Cep telefonundan oyun oynarken kör oldu!

Ülkenin Xi'an kentinde gerçekleşen olayda ismi sadece Wang olarak açıklanan kişinin bir gözünde geçici görme sorunu yaşadığı belirtildi. Doktorlar yaşanan olayı 'göz felci' şeklinde tanımlandırdı. Wang isimli hastayı tedavi eden Doktor Lei Tao, aşırı telefon kullanımına bağlı olarak her ay 20 kişinin geçici göz felci rahatsızlığından hastanelerine başvurduğunu kaydetti.