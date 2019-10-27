Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7798
  • 6,4214
  • 279.308
  • 100216
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Cep telefonundan oyun oynarken kör oldu!

Cep telefonundan oyun oynarken kör oldu!

Cep telefonundan oyun oynarken kör oldu!

Yapılan birçok araştırmada aşırı cep telefonu kullanımının zararları ortaya konuyor. Çin'de yaşanan bir olayda ise bir kişi cep telefonunda çok fazla oyun oynadıktan sonra geçici körlük yaşadı.

Ülkenin Xi'an kentinde gerçekleşen olayda ismi sadece Wang olarak açıklanan kişinin bir gözünde geçici görme sorunu yaşadığı belirtildi. Doktorlar yaşanan olayı 'göz felci' şeklinde tanımlandırdı. Wang isimli hastayı tedavi eden Doktor Lei Tao, aşırı telefon kullanımına bağlı olarak her ay 20 kişinin geçici göz felci rahatsızlığından hastanelerine başvurduğunu kaydetti. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Nejat İşler'in son hali görenleri şaşkına çevirdi
Zehra'ya evlilik izni çıkmadı: Yaşı küçük
'Yoruluyorum ama mutluyum'
Kalabalık seyirci heyecanlandırdı
Defne Samyeli'den Cem Yılmaz'a gönderme!
<p>Toprakla buluştuğunda kendisini tekrar üretebilen çekirdeğe tohum denir. Peki, ev koşullarında to

Evde Tohum Üretimi Nasıl Yapılır? #DoğalaDönüş

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Divan Kurulu üyesi oldu ve kendisine plaket takdim edildi

İstanbul'daki barajların son görüntüleri