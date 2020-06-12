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  3. CENTCOM: YPG ile devam ediyoruz
12 Haziran 2020 Cuma 02:54 | Son Güncelleme:

CENTCOM: YPG ile devam ediyoruz

CENTCOM: YPG ile devam ediyoruz

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie, “Suriye'de ne kadar kalacağımızı bilmiyorum. Elbette ki sonsuza kadar orada kalacak değiliz. Günün birinde oradan çıkacağız ve bu siyasi bir karar olacak” açıklamasında bulundu.

ABD’nin terör örgütü YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu SDG ile çalışmaya devam edeceğini de aktaran Kenneth F. McKenzie, Suriye hükümetinin ‘Suriye’nin doğusunda ABD kuvvetlerine yönelik baskısını artıracağını’ kaydetti.

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