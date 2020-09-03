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  3. Cemal Kaşıkçı'yı konu alan 'The Dissident' belgeselinin fragmanı yayınlandı
03 Eylül 2020 Perşembe 22:32 | Son Güncelleme:

Cemal Kaşıkçı'yı konu alan 'The Dissident' belgeselinin fragmanı yayınlandı

ABD'li ünlü yönetmen Bryan Fogel'in yönetmenliğini yaptığı, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki konsolosluğunda öldürülen, ünlü gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı, konu alan "The Dissident" belgeselinin fragmanı yayınlandı.

ABD'li ünlü yönetmen Bryan Fogel'in yönetmenliğini yaptığı, gazeteci "Cemal Kaşıkçı"yı konu alan "The Dissident" belgeselinin fragmanı yayınlandı. 

Tolgahan Sayışman belgeselin fragmanını sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.

Belgeselde, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un görüşlerine ve değerlendirmelerine de yer veriliyor.

NE OLMUŞTU?

2017'den beri ABD'nin en önemli gazetelerinden Washington Post'da köşe yazarlığı yapan ünlü gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki konsolosluğuna, evlenmek için ihtiyaç duyduğu bir belge almak için girmiş ve o günden sonra kendisinden haber alınamamıştı.

Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'dan gönderilen bir tim tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

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