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21 Kasım 2020 Cumartesi 02:46 | Son Güncelleme:

Cemal Kaşıkçı'nın katilleri Ritz'deki işkenceciler

Cemal Kaşıkçı'nın katilleri Ritz'deki işkenceciler

İngiliz Guardian gazetesi, Riyad'dan bir ‘derin kaynağı' konuşturdu: Kaşıkçı cinayetinde rol alanlar, 2017'de Veliaht Prens'in muhaliflerini Ritz Carlton'a hapsederek işkence eden ekipti.

Suudi Arabistan’da 2017’de bazı işadamları ve prenslerin yolsuzluk soruşturması kapsamında başkent Riyad’daki Ritz Carlton otelinde tutulmasında görev verilen kişilerin, ertesi yıl gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde de yer aldığı belirtildi. Guardian gazetesinin yayınladığı haberde, bazı şahitlerin ağzından yaşananlar anlatıldı. İşkence ve tehditle çoğu prens olan muhaliflerden 28 milyar dolar alındığını belirten kaynak, insanların toplantı bahanesiyle alıkonulup dayaktan geçirildiğini söyledi.

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