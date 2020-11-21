Cemal Kaşıkçı'nın katilleri Ritz'deki işkenceciler

Suudi Arabistan’da 2017’de bazı işadamları ve prenslerin yolsuzluk soruşturması kapsamında başkent Riyad’daki Ritz Carlton otelinde tutulmasında görev verilen kişilerin, ertesi yıl gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde de yer aldığı belirtildi. Guardian gazetesinin yayınladığı haberde, bazı şahitlerin ağzından yaşananlar anlatıldı. İşkence ve tehditle çoğu prens olan muhaliflerden 28 milyar dolar alındığını belirten kaynak, insanların toplantı bahanesiyle alıkonulup dayaktan geçirildiğini söyledi.