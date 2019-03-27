Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,3288
  • 6,1118
  • 224.343
  • 91.855
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Dahil olmak istediler... Almanya'ya izin verilmedi!

Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili, Almanya Büyükelçiliği gözlemci olmak istedi ama izin verilmedi

Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili, Almanya Büyükelçiliği gözlemci olmak istedi ama izin verilmedi

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christopher Burger, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan’da devam eden davada Alman Büyükelçiliğinin gözlemci olma talebine şimdiye kadar izin verilemediğini açıkladı.

x

Burger, yaptığı açıklamada, Kaşıkçı cinayetine ilişkin daha önce Suudi Arabistan’dan hızlı, eksiksiz ve güvenilir bir yargılama talep ettiklerini anımsatarak, bunun Suudi Arabistan’ın Türk makamlarıyla yaptığı çalışma için de geçerli olduğunu ifade etti.

Cinayetin aydınlatılmasına ilişkin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da başlayan ve 11 sanığın yargılandığı davayı önemli bir "yol işareti" olarak gördüklerini belirten Burger, "Suudi Arabistan adaletinden, tamamen şeffaf ve hukuk devletine uygun davranmasını bekliyoruz. Dava devam ediyor. Almanya Büyükelçiliği davada gözlemci olmak istedi. Buna şimdiye kadar izin verilmedi. Bunu üzüntüyle karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Burger, Türkiye’de de savcılık tarafından soruşturmanın devam ettiğini ancak bununla ilgili henüz nihai raporun açıklanmadığını kaydetti.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Şeyma Subaşı: Mağdur kızı oynamak isterim
Acun Ilıcalı ve Hülya Avşar'ın telefon kavgası
Demet Şener aşk iddialarını doğruladı!
Emre Aşık ve Yağmur Aşık çiftinin pedagog krizi
Sen Anlat Karadeniz'den Çukur'a Bomba Transfer!
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, heyecanı anbean artan sokağın nabzını tuttuk. Kendiler

Akşam TV Yerel Seçim öncesi halkın nabzını tuttu: Maltepe

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türkiye'nin ihracatı yüzde 170 artmıştı: İşte Türkiye'den silah alan ülkeler

Bella Hadid'in Kapadokya fotoğrafları olay oldu