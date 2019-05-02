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  3. Çekya'da mahkumları taşıyan otobüsle, tank taşıyan TIR çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı

Çekya'da mahkumları taşıyan otobüsle, tank taşıyan TIR çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı

Çekya'da mahkumları taşıyan otobüsle, tank taşıyan TIR çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı

Çekya’da mahkûmları taşıyan bir otobüs ile 2 tank taşıyan bir TIR çarpıştı. Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

Çekya’nın başkenti Prag’da 9 mahkûm ile 10 cezaevi görevlisinin bulunduğu bir otobüs ile İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma iki tankı Zırhlı Teknoloji Müzesi’ne taşıyan bir TIR çarpıştı. Nedeni henüz bilinmeyen kazada bir cezaevi görevlisi hayatını kaybederken, araç sürücülerinin de dâhil olduğu 14 kişi yaralandı. Kaza sonrası araçta bulunanların tahliyesi sonrası çıkan yangında otobüs tamamen yandı. Yine TIR’ın taşıdığı ve İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma olan iki tanktan birinin, bu yangında hasar gördüğü belirtildi. Kazaya dair soruşturma başlatıldı.

DHA

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