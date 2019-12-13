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Çekya, Rus radarlarını İsrail hava savunma radarları ile değiştirecek

Çekya, Rus radarlarını İsrail hava savunma radarları ile değiştirecek

Çekya, İsrail’den 153,4 milyon dolar tutarında sekiz adet 3B mobil hava savunma radarının (MADR) alınması için bir anlaşma imzaladı.

TM Dijital Haber Merkezi

İsrail'de MADR radarlarının alımını modernizasyon projelerinden biri olarak değerlendiren Çekya Savunma Bakanı Lubomír Metnar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Eski Rus radarlarına olan bağımlılığımızdan kurtulacağız ve aynı zamanda stratejik ortağımızdan savaşta kanıtlanmış bir sistem elde edeceğiz” dedi.

Metnar, "İsrail radarları envanterde NATO sistemleriyle uyumlu olarak, hizmet ömrünün çok üstünde mevcut olan Rus ekipmanlarının yerini alacak." ifadelerini kullandı.

Çek Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı geçen hafta yaptığı açıklamada, yeni radarların 2023 yılına kadar aşamalı olarak alınacağını ve operasyonel hale getirileceğini söyledi. Bakanlık ayrıca, Radarların operasyondan önce standart testler ve deneme operasyonlarından geçeceklerini açıkladı.


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