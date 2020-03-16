Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,3615
  • 7,1074
  • 314.125
  • 91277.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Çekirge istilasının ardından bu kez de karınca istilası

Çekirge istilasının ardından bu kez de karınca istilası

Çekirge istilasının ardından bu kez de karınca istilası

Dünya çekirge istilasını konuşurken bu kez karınca istilası baş gösterdi. Umman'dan gelen ve sosyal medyada hızla yayılan karınca istilası bölgede panik yarattı.

Umman’ın farklı bölgelerinde karınca istilası yaşandı. Milyonlarca karınca özellikle başkent Muskat’taki yollar, evlerin bahçeleri, araçlar ve dükkanları istila etti. Karıncaların istilası vatandaşlar arasında büyük şaşkınlığa yol açarken, resmi makamlardan konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

IHA


İdlib'te Türk-Rus devriyesi başladı... Peki M4 karayolu neden önemli?

İdlib'te Türk-Rus devriyesi başladı... Peki M4 karayolu neden önemli?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Bakanlık çalışmayı tamamladı: Depremin yaraları sarılmaya devam ediyor

Diyarbakır bu mudur?