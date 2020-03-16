Çekirge istilasının ardından bu kez de karınca istilası
Dünya çekirge istilasını konuşurken bu kez karınca istilası baş gösterdi. Umman'dan gelen ve sosyal medyada hızla yayılan karınca istilası bölgede panik yarattı.
Umman’ın farklı bölgelerinde karınca istilası yaşandı. Milyonlarca karınca özellikle başkent Muskat’taki yollar, evlerin bahçeleri, araçlar ve dükkanları istila etti. Karıncaların istilası vatandaşlar arasında büyük şaşkınlığa yol açarken, resmi makamlardan konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
IHA