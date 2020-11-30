Çekildikten sonra bile sivil katlettiler

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, işgalden kurtarılan Fuzuli ilinin Aşağı Seyitahmetli köyünde bir aracın mayının üzerinden geçtiği belirtildi. Mayının patlaması sonucu araçta bulunan 4 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

SARKİSYAN İSTİFA İSTEDİ



Patlayan mayının, bölgeden geri çekilen Ermenistan güçlerince döşendiği ve anti tank mayını olduğu aktarıldı. Bu arada Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, hükümetin istifa etmesi ve geçici teknokrat bir hükümet ile bir yıl içinde ülkede yeni seçimlere gidilmesi gerektiğini söyledi.