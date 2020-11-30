30 Kasım 2020 Pazartesi 01:43 | Son Güncelleme:
Çekildikten sonra bile sivil katlettiler
İşgalden ilk kurtarılan köylerden olan Fuzuli'ye bağlı Aşağı Seyitahmetli köyünde Ermenilerin döşediği bir mayının patlaması sonucu 4 Azerbaycanlı sivil şehit oldu.
Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, işgalden kurtarılan Fuzuli ilinin Aşağı Seyitahmetli köyünde bir aracın mayının üzerinden geçtiği belirtildi. Mayının patlaması sonucu araçta bulunan 4 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
SARKİSYAN İSTİFA İSTEDİ
Patlayan mayının, bölgeden geri çekilen Ermenistan güçlerince döşendiği ve anti tank mayını olduğu aktarıldı. Bu arada Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, hükümetin istifa etmesi ve geçici teknokrat bir hükümet ile bir yıl içinde ülkede yeni seçimlere gidilmesi gerektiğini söyledi.