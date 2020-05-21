Çeçenistan Devlet Başkanı Kadirov, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı!

Baza Telegram kanalı 43 yaşındaki Kadirov’un grip benzeri belirtiler göstermesinin ardından uçakla Rusya'nın başkenti Moskova’ya gittiğini duyurdu. Baza’nın bildirdiğine göre, Çeçen doktorlar Kadirov’un sağlık durumunun hızla kötüye gitmesinin ardından tedavi görmesini önerdi.

Hurriyet.com.tr'de yer verilen habere göre, Telegram kanalı, Kadirov’a akciğerde hasar ve Kovid-19 enfeksiyonu tanısı konduğu yönünde tıbbi veriyi paylaştı.

Tanındık bir ulaşım izleyicisi perşembe günü Kadirov’la ilgisi olan özel bir jetin Çeçenistan başkenti Grozni’den kalkıp Moskova’daki Vnukovo Havaalanı’na iniş yaptığını söyledi.

Interfax, kaynağını belirtirken “Doktorların gözetimi altında” ifadesini kullandı.

Kadirov’un Rusya sosyal iletişim ağı Vkontakte’deki resmi sayfasında son 24 saatte aralarında Kadirov’un hayırsever bağışları ve Rusya Sağlık Bakanı’nın doğum gününü kutlaması da bulunan birçok gönderi paylaşıldı fakat virüs bulaştığı iddiasına değinilmedi.

Kadirov, Telegram hesabında en son salı günü etkin görülürken Instagram, Kadirov’un hesabını geçen hafta askıya aldı.

İKİ KEZ KISA SÜRELİĞİNE YETKİSİNİ DEVRETMİŞTİ



Kadirov, sağlık işlemleri görmek için biri 2019’da öbürü 2020’de olmak üzere iki kez kısa süreliğine yetkisini devretmişti. Çeçenistan yönetiminin internet sitesinde, 20 Mayıs tarihli kanun hükmünde kararname dışında, Kadirov’un yetkisini yaverlerine devrettiği yer almadı.

Kadirov, 1990’larda ve 2000’lerde meydana gelen iki kanlı ve bölücü çatışmayla harap olan Çeçenistan’ın liderliğine geldiği 2007’den beri sert bir yönetim anlayışı izliyor.

Başlangıçta koronavirüsü ciddiye almayan Kadirov, sonraları Rusya’daki en sıkı koronavirüs tecritlerinden birini uygulayarak ülkenin iç sınır kapılarını kapattı, sokağa çıkma yasağı getirdi ve karantinaya uymayanlara sert cezalar verileceğini temin etti.

Kadirov, Başbakan Mikhail Mishustin, Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ve Rusya Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Yapı Bakanı Yakushev ve Eğitim Bakanı Falkov'un ardından Rusya’da virüse yakalanan en yüksek makamdaki isimlerden biri.

Çeçenistan Cumhuriyeti’nde toplam 1026 koronavirüs vakası bildirilirken Rusya’da toplamında bu sayı 317 bin 554’ü buluyor.