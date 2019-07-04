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  3. Cebelitarık'ta Suriye'ye ham petrol taşıyan bir geminin geçişi engellendi

Cebelitarık'ta Suriye'ye ham petrol taşıyan bir geminin geçişi engellendi

Cebelitarık'ta Suriye'ye ham petrol taşıyan bir geminin geçişi engellendi

Cebelitarık Özerk Hükümet Başkanı Fabian Picardo, "Grace 1'in Suriye'de Banyas rafinerisine ham petrol taşıdığına inanmak için geçerli sebeplerimiz var. Bu rafineri, Suriye'ye karşı AB yaptırımlarına tabi bir işletmeye ait" dedi.

İngiltere'ye bağlı olan İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık özerk yönetiminin hükümeti, Suriye'ye ham petrol götürdüğünden şüphelenilen bir tankeri durdurdu. Cebelitarık Özerk Hükümet Başkanı Fabian Picardo, konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, sabahın ilk saatlerinde Cebelitarık liman görevlileri ve ona bağlı memurların yasayı uygulayarak sahil güvenlik ekiplerinin yardımıyla Suriye'ye ham petrol götüren bir tankeri durduklarını ve tanker ve yükünün alıkonulduğunu bildirdi.

"Grace 1" adlı geminin, Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle durdurulduğunun altını çizen Picardo, "Grace 1'in Suriye'de Banyas rafinerisine ham petrol taşıdığına inanmak için geçerli sebeplerimiz var. Bu rafineri, Suriye'ye karşı AB yaptırımlarına tabi bir işletmeye ait." ifadesini kullandı.

AB, Suriye'ye karşı yaptırım kararını 2011 sonunda alırken, petrol ambargosunu da içeren yaptırımlarını 1 Haziran 2020'ye kadar uzatmıştı.

(AA)

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