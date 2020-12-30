Çavuşoğlu ve Lavrov buluştu! ‘Libya'dan git' diyemezler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun 8. Toplantısı’na katılmak üzere gittiği Rusya’da “2021-2022 İstişareler Planı İmza Töreni”nin ardından Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısında konuştu.

VARLIĞIMIZ MEŞRUDUR



Çavuşoğlu, Türkiye’nin Libya’da meşru hükümetle ve daha önceki hükümetlerle anlaşmalar imzaladığını anımsatarak şunları söyledi: “Oradaki mevcudiyetimizin, askeri danışmanların ve eğitim çalışmalarının temelinde de anlaşmalar var, yani hukuki ve meşru. Dolayısıyla başka bir ülkenin ya da herhangi bir kişinin, buna Hafter dahil, Türkiye ayrılsın deme hakkı yoktur. Yönetimler değişir ama devletlerde devamlılık vardır. İmzalanan anlaşmalar devam ettiği sürece bu böyledir.”

SPUTNİK-V AŞISI TÜRKİYE’DE ÜRETİLECEK



Çavuşoğlu Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V adlı koronavirüs aşısıyla ilgili “Kurumlarımız arasında mutabakat zaptı imzalandı. Sputnik-V ile ilgili ilave bilgiler talep edildi. Sağlık Bakanımız da bu bilgilerin Rusya’dan gelmeye başladığını söyledi. Bu işbirliğinin amacı sadece aşı tedariği değil, ortak aşı üretimidir. Türkiye’de de bu aşının üretilmesidir. Ve bu hedefe doğru ilerliyoruz” dedi.

YAPTIRIMLARLA GERİ ADIM ATMAYIZ



Çavuşoğlu, Türkiye ile Rusya arasında yapılan S400 hava savunma sistemleri anlaşmasının CAATSA yasasından çok önce imzalandığı için yaptırım kararının hukuken yanlış olduğunu belirterek, “Yaptırımlarla geri adım atmayız” dedi.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER ÇOK KIYMETLİ



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin Batı tarafından alınan yaptırım kararlarına bağlı olmadığını belirterek “Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler son derece kıymetlidir. Kendimize yetiyoruz diyebiliriz. İlişkilerimiz kimsenin agresif, dostane olmayan tutumuna ve kaprislerine bağlı değil” dedi. Lavrov, “Washington Ankara’ya ciddi baskı uyguluyor. Bunu gayrimeşru yollarla yapıyor. Buna rağmen Türkiye yılmıyor. Bu da takdire şayandır” diye konuştu.

Lavrov, Türkiye ve Rusya’nın Libya’da adil bir çözüm için birlikte çalıştığını kaydetti.