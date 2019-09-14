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  3. Casusluk için kullanılan 'quadcopter' tipi İsrail İHA'sı düşürüldü

Casusluk için kullanılan 'quadcopter' tipi İsrail İHA'sı düşürüldü

Casusluk için kullanılan 'quadcopter' tipi İsrail İHA'sı düşürüldü

Gazze'de Filistin Halk Kurtuluş Cephesinin askeri kanadı Şehit Ebu Ali Mustafa Tugayları, İsrail’e ait insansız hava aracı (İHA) düşürdüklerini duyurdu.

Tugaylar yaptıkları yazılı açıklamada, keskin nişancılarının İsrail'e ait casusluk amacıyla kullanılan bir İHA'yı düşürdüğünü ve ele geçirdiğini belirtti.

Açıklamada, ilerleyen zamanda İHA'nın düşürüldüğüne dair görsel paylaşım yapılacağı kaydedilerek başka ayrıntıya yer verilmedi.

İsrail tarafından olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Geçen salı da İsrail'e ait bir insansız hava aracının abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde Hamas tarafından düşürüldüğü açıklanmış, düşürülen İHA'nın "quadcopter" tipi olduğu ve Hamas tarafından ele geçirildiği belirtilmişti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'e ait bir İHA'nın Gazze Şeridi'nde düştüğü bilgisini doğrulamıştı.

Daha önce de başta Skylark marka olmak üzere İsrail ordusuna ait birçok İHA Gazze Şeridi'nde düşürülmüştü.

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 2006'dan bu yana İsrail'in kara, hava ve deniz ablukası altında bulunuyor. 

(AA)

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