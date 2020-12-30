Yemen'de kabine üyelerinin indiği Aden Havalimanı'nda patlama oldu

Yemen’de Hükûmet Sözcüsü Raci Badi, saldırının doğrudan yeni kabine üyelerini hedef aldığını, fakat tüm kabine üyelerinin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı. Saldırıyı “korkakça ve haince bir hamle” olarak nitelendiren Badi, saldırı anında Savunma Bakanı dışında tüm kabine üyelerinin uçakta yer aldığını söyledi.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer Eryani, Aden Havalimanı’ndaki patlamanın arkasında İran destekli Husi milislerinin bulunduğunu belirtti.