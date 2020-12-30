Yemen'de kabine üyelerinin indiği Aden Havalimanı'nda patlama oldu
Yemen'de yeni hükûmetin kabine üyelerini taşıyan uçağın ülkeye iniş yaptığı sırada Aden Havalimanı'nın terminalinde patlama meydana geldi. Anbean takip edilen tüm gelişmeler Canlı Anlatım sayfamızda...
Yemen’deki saldırıyla ilgili olarak Türkiye Dışişleri Bakanlığından bir açıklama yapıldı. Menfur saldırının şiddetle kınandığı açıklamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilendi.
“Geçtiğimiz hafta görevine başlayan Başbakan Muin Abdülmelik başkanlığındaki yeni Yemen Hükümeti üyelerini taşıyan uçağın Aden Havalimanı'na inişinden sonra gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, kardeş Yemen halkına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz.”
El Cezire’ye konuşan bir Husi yetkilisi, Yemenli yetkililerin iddialarına karşın “saldırıyla herhangi bir bağlantıları olmadığını” açıkladı.
Yemen Cumhurbaşkanı Danışmanı Ahmet Ubeyd bin Dağr, hükûmet üyelerine yönelik gerçekleştirilen saldırıyı “hain bir girişim” olarak nitelendirerek bunun cezasız kalmaması gerektiğinin altını çizdi.
“Bu kötücül saldırılar kimseyi cesaretlendirmemelidir. Bu yapılanlar cezasız kalmayacaktır. Hükûmeti hedef alan saldırılar, kabine üyelerini yolundan saptıramayacaktır.”
Yemenli politikacı ve yazar Salih Baidani, yeni hükûmetin Aden’e geleceği tarih ve saati açıklamanın “olağanüstü büyük bir hata” olduğunu söyledi.
“Her şeyin gizlilik içerisinde yürütülmesi gereken bir süreçte kabine üyelerinin ülkeye iniş yapacağı gün ve saati açıklamak, korkunç bir hataydı.”
Yemen’de Hükûmet Sözcüsü Raci Badi, saldırının doğrudan yeni kabine üyelerini hedef aldığını, fakat tüm kabine üyelerinin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı. Saldırıyı “korkakça ve haince bir hamle” olarak nitelendiren Badi, saldırı anında Savunma Bakanı dışında tüm kabine üyelerinin uçakta yer aldığını söyledi.
Yemen Enformasyon Bakanı Muammer Eryani, Aden Havalimanı’ndaki patlamanın arkasında İran destekli Husi milislerinin bulunduğunu belirtti.
Yemenli siyasetçi Ali Bukhaiti, Aden Havalimanı’ndaki patlamadan Güney Geçiş Konseyi’ni sorumlu tuttu.
“Aksi kanıtlanana kadar, yeni kabinenin ülkeye giriş yaptığı esnada gerçekleşen patlamadan Güney Geçiş Konseyi ve onu kimler finanse ediyorsa onlar sorumludur.”
Yemen Başbakanı Muin Abdülmelik Said’in de aralarında bulunduğu kabine üyelerinden yaralanan olmadı.
Başbakanın ve bakanların ülkenin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gönderildiği belirtildi.
Aden Havalimanı’nda yaşanan patlamada en az 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
DETAY
• Patlamada en az 5 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı öğrenildi.
• Herhangi bir kabine üyesinin yaralanmadığı bildirildi.