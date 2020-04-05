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  3. Cammu Keşmir'de çatışma sonucu 8 kişi öldü

Cammu Keşmir'de çatışma sonucu 8 kişi öldü

Cammu Keşmir'de çatışma sonucu 8 kişi öldü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çıkan çatışmada 5 direnişçi ve 3 Hint güvenlik gücü hayatını kaybetti.

Yetkililer, Hindistan ile Pakistan arasındaki Kontrol Hattı’nda direnişçiler ile güvenlik görevlileri arasında çatışma çıktığını bildirdi.

Çatışmada 5 direnişçi ve 3 Hint güvenlik gücü yaşamını yitirdi.

Dün Kulgam bölgesinde güvenlik görevlileri ile direnişçiler arasında çıkan çatışmada 4 direnişçi yaşamını yitirmişti.

AA


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