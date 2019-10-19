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Camide Kur'an dinlediler

Camide Kur'an dinlediler

Pakistan ziyaretlerine devam eden CambrIdge Düşesi Kate Middleton ve eşi Prens William, camide Kuran dinledi.

CambrIdge Düşesi Kate Middleton ve eşi Prens William, 5 günlük Pakistan ziyaretlerine devam ediyor. Güzelliği ve stili ile Pakistan basınının da yakından takip ettiği Middleton ve eşi Prens William, Pakistan’daki temasları kapsamında Lahor’daki Badshahi Camii’ni ziyaret etti. Başörtüsü takmayı ihmal etmeyen Middleton, Kuran dinledi. Yere oturarak Kuran dinleyen Middleton’ın ayağını örtmesi dikkatlerden kaçmadı. 

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