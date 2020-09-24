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24 Eylül 2020 Perşembe 01:27 | Son Güncelleme:

California'da benzinli ve dizel araçlar yasaklanacak

California'da benzinli ve dizel araçlar yasaklanacak
AA

ABD'nin California eyaleti, 2035'e kadar iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında benzinli ve dizel araçları yasaklama kararı aldı.

California Valisi Gavin Newsom, eyalette 2035'e kadar karbon salan fosil yakıtlı araçları yasaklayan kararı imzaladı.

AA'nın aktardığı habere göre, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında 2035'ten itibaren eyalette karbon salan araçların kullanımına müsaade edilmeyecek.

Kararın, bu yıl eyalette 12 bin 500 kilometrekareden fazla ormanlık alanın yangınlarda kül olmasının ardından alınması dikkati çekti.

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