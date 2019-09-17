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  3. Çağrı'da oynamıştı! Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Çağrı'da oynamıştı! Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Çağrı'da oynamıştı! Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Mustafa Akkad’ın yönettiği 1977 yapımı “Çağrı” filminde Kabe’de ilk ezanı okuyan Bilâl-i Habeşî’yi canlandıran Libyalı oyuncu Ali Ahmed Salem hayatını kaybetti. 81 yaşında hayata gözlerini yuman oyuncu vefatından önce verdiği röportajda Çağrı filminin son sahnesine atıfta bulunarak, “Mekke’nin fethinden bu yana hâlâ işsizim” demişti.

1977 yapımı Çağrı (The Message) filminin en etkileyici sahnelerinden biri Bilâl-i Habeşî’nin Müslümanları namaz kılmaya çağırdığı anlardı. Hafızalarımıza kazınan bu etkili sahnede Bilal-i Habeşi’ye Libyalı sanatçı Ali Ahmet Salem hayat vermişti. Tarihe geçen 81 yaşındaki oyuncu uzun yıllardır hastalıkla mücadele ediyordu. Salem dün hayata gözlerini yumdu.

EN ETKİLİ 48 İSİMDEN BİRİYDİ

1945 yılında Bingazi’de doğan Salem, kariyerine radyoda yayıncı olarak başladı. Daha sonra Libya televizyonunda haber spikerliği yaptı. “Dilimiz ve Edebiyatımız” adlı bir program ile bir gezi belgeseli hazırlayıp sundu. Oyuncu olarak ise “Şairler Mahkemesi” adlı bir komedi dizisinde yer aldı.

Ancak ona şöhreti, Çağrı filminde canlandırdığı Bilâl-i Habeşî rolü getirdi. Filmdeki rolünün ardından yönetmen Mustafa Akkad ile bağları kopmadı. Çöl Aslanı filminde Akkad’ın yönetmen yardımcısı oldu. Bundan sonra ise oyunculuğa devam etmedi. Salem Çağrı filminin son sahnesine atıfta bulunarak, “Mekke’nin fethinden bu yana hala işsizim” şeklinde açıklama yapmıştı. 2017 yılında Kahire’deki Arap Bilgi Bakanları Konseyi tarafından Arap dünyasının etkili 48 ismi arasında gösterilmiş ve ödül almıştı.

MUHAMMED ALİ ROLE TALİP OLMUŞTU

Tarihe geçen Çağrı filmi senaryosu, yönetmenliği ve oyunculukları büyük beğeni toplamıştı. Film hazırlığı sırasında Akkad, efsanevi boksör Muhammed Ali’nin Bilâl-i Habeşî rolünde oynamak istediğini açıklamıştı. Akkad, bu talebi filmin mesajının önüne geçeceğini düşüncesiyle reddetmişti.

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