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Çad'da sosyal medya sansürü kaldırıldı

Çad'da sosyal medya sansürü kaldırıldı

Orta Afrika ülkesi Çad'da aralarında Facebook, Twitter ve WhatsApp gibi sosyal medya ve anlık mesajlaşma platformlarına bir yıldan uzun süredir uygulanan sansürün tamamen kaldırıldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı İdris Debi, Çad Dijital Forumu'nun kapanışında basına yaptığı açıklamada, sosyal medya hesaplarına uygulanan sansürün tamamen kaldırılması emrini verdiğini belirtti.

Debi, yasağın kaldırılmasına ilişkin Twitter'dan da "İlgili elektronik iletişim birimlerine, sosyal ağlara erişim üzerindeki tüm kısıtlamaların derhal kaldırılması talimatını verdim." ifadesini kullandı.

Sansür karanının güvenlik gerekçesiyle alındığına işaret eden Debi, sansürün uygulandığı platformlara erişime VPN üzerinden izin veren Çad menşeli internet sitelerini eleştirdi.

FACEBOOK, WHATSAPP VE TWİTTER'A ERİŞİM SAĞLANDI

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Debi'nin açıklamasından kısa süre sonra Facebook, WhatsApp ve Twitter'a erişim sağlanmaya başladı.

Uluslararası toplum, internete uygulanan sansürün kaldırılmasına ilişkin Çad yönetimine baskı uyguluyordu.

Çad'da cumhurbaşkanının otoritesini güçlendiren yasa değişikliğine karşı oluşan protesto hareketinin önüne geçmek için hükümet, geçen yıl mart ayı sonunda sosyal ağlara erişimi engellemişti.

Debi yönetimi, önceki yıl da sosyal medyayı 235 günlüğünde engellemişti. Sınır Tanımayan İnternet Örgütü'ne göre bu, Çad ekonomisine 18 milyon avro zarar verdi.

AA

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