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Çad'da idam cezası kaldırıldı

Çad'da idam cezası kaldırıldı

Çad'da ölüm cezası, Ulusal Meclis tarafından oy birliğiyle kaldırıldı.

Orta Afrika ülkesi Çad'da ölüm cezası, Ulusal Meclis tarafından oy birliğiyle kaldırıldı.

AA'nın aktardığı habere göre, Ulusal Meclis Başkanı Haroun Kabadi, yaptığı açıklamada, 1967 ceza kanununun 4. maddesinde yer alan ve terör eylemleri için ölüm cezasını öngören maddeyi oy birliği ile kaldırdıklarını duyurdu.

Ülkede ölüm cezası 2014'te resmi olarak kaldırılmış ancak 2015'te sadece terör suçlularını kapsayacak şekilde tekrar uygulamaya konulmuştu.

Boko Haram terör örgütünün 2015'te başkent Encemine'deki polis akademisine düzenlediği saldırı sonrası yakalanan örgüt üyeleri idam edilmişti.


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