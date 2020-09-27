Büyükelçi Kılıç Wall Street Journal'a yazdı: Türkiye Akdeniz'de doğal hakları için mücadele ediyor

Kılıç, “Burada saldırgan olan Türkiye değil, aksine Türkiye doğal haklarının altını oymayı ve o hakları görmezden gelmeyi amaçlayanlara karşı sürekli bir mücadele içinde olan ülkedir” değerlendirmesinde bulundu.

EN UZUN KIYI BİZİM

Akdeniz’de en uzun kıyısı bulunan Türkiye’yi dışlamaya yönelik girişimlerin kabul edilemez olduğunu belirten Kılıç, Türkiye’nin bölgedeki meşru menfaatlerini güçlü bir şekilde savunmaya devam edeceğini kaydetti.

ABD BU BÖLGEDE TARAFSIZ KALMALI



Türkiye’nin kimsenin kaynağında gözünün olmadığını kaydeden Kılıç, uluslararası toplum ve ABD’nin tarafsız kalması gerektiğine işaret etti. Kılıç, “Yunanistan ve Rumlar tarafından köpürtülen ön yargılı bir söyleme ön ayak olmak asla bu amaca hizmet etmeyecektir” dedi.

