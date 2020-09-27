27 Eylül 2020 Pazar 03:21 | Son Güncelleme:
Büyükelçi Kılıç Wall Street Journal'a yazdı: Türkiye Akdeniz'de doğal hakları için mücadele ediyor
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Wall Street Journal'ın 10 Eylül tarihli, “Akdeniz'de gövde gösterisi: İki NATO müttefiki deniz anlaşmazlığı üzerine savaşa gidebilir” başlıklı başyazısına gazeteye gönderdiği bir yazı ile yanıt verdi.
Kılıç, “Burada saldırgan olan Türkiye değil, aksine Türkiye doğal haklarının altını oymayı ve o hakları görmezden gelmeyi amaçlayanlara karşı sürekli bir mücadele içinde olan ülkedir” değerlendirmesinde bulundu.
EN UZUN KIYI BİZİM
Akdeniz’de en uzun kıyısı bulunan Türkiye’yi dışlamaya yönelik girişimlerin kabul edilemez olduğunu belirten Kılıç, Türkiye’nin bölgedeki meşru menfaatlerini güçlü bir şekilde savunmaya devam edeceğini kaydetti.
ABD BU BÖLGEDE TARAFSIZ KALMALI
Türkiye’nin kimsenin kaynağında gözünün olmadığını kaydeden Kılıç, uluslararası toplum ve ABD’nin tarafsız kalması gerektiğine işaret etti. Kılıç, “Yunanistan ve Rumlar tarafından köpürtülen ön yargılı bir söyleme ön ayak olmak asla bu amaca hizmet etmeyecektir” dedi.