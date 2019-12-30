Büyük ikramiyeyi kazanıp işine döndü

ingiltere’de bar aşçısı olarak çalışan Didzis Pirags (36), büyük piyango ikramiyesi kendisine vurmasına rağmen “Bunun hepsi, oğlumun hakkı” diyerek paraya dokunmadı ve haftada 60 saat aşçı olarak çalıştığı bardaki vardiyasına döndü. Letonya doğumlu mutfak yöneticisi, cumartesi günü Preston’daki Hungry Horse barında geçirdiği öğle yemeği molası sırasında, kalan 6,50 sterlinini (yaklaşık 50 TL) Ulusal Piyango hesabında harcamaya karar verdi. Barın üstündeki dairesindeyken parasını bir kazı kazan oyununa yatıran Pirags, “kazıdığı ilk şeyin 1 milyon sterlin olduğunu” fark edince afalladı.

OĞLUNA BÜYÜK BİR EV ALDI

Cuma günü düzenlediği basın toplantısında Pirags başına konan bu talih kuşu sayesinde 5 yaşındaki oğluna “daha iyi bir gelecek, daha bir eğitim, daha iyi bir ev” verebileceğini söyledi. Pirags, “Oğlum hayatımdaki en önemli kişi; her şey onunla ilgili. Bu aslında benim param değil, hepsi onun. Bu gerçek bir Noel mucizesi, inanamıyorum” dedi. 9 yıl önce Birleşik Krallık’a taşınan Pirags, kazandığı ikramiyeyle 280 bin sterline (yaklaşık 2 milyon 175 bin TL) 4 yatak odalı Barrat evlerinden satın aldı.