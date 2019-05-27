Büyük depremin habercisi olduğu söylenen kürek balığı Vichayito Plajı'nda görüldü

Dün Peru'da 8 şiddetinde meydana gelen deprem, 2019 yılının en büyük depremi olarak kayıtlara geçti. Depremden yalnızca 3 gün önce kıyıya vuran balık ise tartışmaya sebep oldu. Daha önce Japonyada meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremden önce de benzer bir olay yaşanmıştı. İşte depremin yeni habercisi...

Güney Amerika ülkesi Peru'da 26 Mayıs 2019'da 8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Lagunas'ın 80 kilometre güneydoğusu olan 8 büyüklüğündeki depremin yerin 110 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

İlk belirlemelere göre bir kişinin yaşamını yitirdiği deprem nedeniyle bazı kentlerdeki binalar yıkılırken, bazılarında hasar oluştu.

Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yetkililerin depremden etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

8 büyüklüğündeki depremden yalnızca üç gün önce ülkenin Mancora kentinde yer alan Vichayito Plajı'nda kürek balığı görüldü.

Japonlar, okyanusun derinliklerinde yaşayan bu balık türünün şiddetli depremlerden önce karaya vurduğuna ve büyük bir depremi önceden haber verdiğine inanıyor.

Geçtiğimiz perşembe günü karaya vuran balığı bulan kişi, balığın fotoğrafını "Vichayito'da bu balığı kıyıda bulduk, umarız kazara kıyıya vurmuştur ve kötü bir olayın habercisi değildir" notu ile sosyal medyada paylaştı.