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İngiltere kaçak Türk arısının peşinde

İngiltere kaçak Türk arısının peşinde

Dalaman’da tatil yapan İngiliz ailenin dönüşte bir arıyı da yanlarında getirmesi ülkeyi karıştırdı. İngiliz Çevre Bakanlığı, “Buradaki ekosisteme zarar verir” diye arının yakalanmasını istedi.

Ufacık bir arı bütün İngiltere’yi ayağa kaldırdı. İngiltere’nin Bristol kentinde yaşayan Toy ailesi Türkiye’nin Dalaman ilçesinde tatil yaptıktan sonra dönüşte havlunun arasında canlı bir arı bulunca dehşete düştü. Uzmanlar, “İngiltere’de yaşamayan arı, buradaki ekosisteme zarar verir” diyerek olayla ilgili soruşturma başlattı. Her şey Toy ailesinin geçen hafta içinde Dalaman tatilinden dönmeleriyle başladı. Bavullarını boşaltan 49 yaşındaki Ashley Toy bir anda havlunun içinde canlı bir arı buldu. Aile arıyı camdan dışarı attı. Fakat bir gün sonra arının evin etrafında dolaştığını fark eden Toy ailesi yetkililere haber verdi. Ailenin 19 yaşındaki kızı Amelia, arıyı gördükten sonra araştırma yaptı. Arının osmia avosetta isimli bir tür olduğunu ve sadece Türkiye ve İran’da yaşadığını tespit eden Amelia yetkililere haber verdi.

TÜRLERİ ÖLDÜREBİLİR

İngiliz Arıcılar Derneği, “Ülkemizde yaşamayan bir arı türü bölgedeki ve hatta ülkedeki ekosisteme ciddi zarar verebilir. Virüs taşıyabilirler ve bölgeye özgü arı türlerini yok edebilirler” dedi. Derneğin açıklamasının ardından İngiltere Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı’ndan (DEFRA) şok bir hamle geldi. DEFRA, arıyı yakalayarak öldürmek için plan yaptıklarını duyurdu. DEFRA Sözcüsü, “Arıyı yakalayarak imha etmek için çalışmalarımız sürüyor" açıklamasını yaptı.

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